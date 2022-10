Le programme de la Fête de la science 2022 dans les médiathèques d'Ajaccio

Programme fête de la science 2022 dans les médiathèques d’Ajaccio

Médiathèque des Cannes

Médiathèque des Jardins de l’Empereur

Médiathèque Saint Jean

La Fête de la science, événement phare et populaire qui célèbre le partage des sciences, aura lieu du 7 au 17 octobreCette année, la Fête de la science est consacrée à un enjeu au centre des préoccupations des citoyens et de l’action des pouvoirs publics : le changement climatique.La nature de ses causes, la diversité de ses conséquences tant environnementales qu’économiques et sociales sont sources de nombreuses questions, souvent d’inquiétudes. Plus que jamais, la science peut éclairer les débats de la société sur ces enjeux.Les professionnels de la recherche, de la médiation et de la culture scientifique présenteront donc de manière transdisciplinaire leurs travaux et les innovations qui permettront de répondre aux défis environnementaux à l’occasion de ce grand événement populaire.- Samedi 08 octobre de 10h00 à 11h30 : Atelier jeune public animé par Horizon astronomie. « La fonte des glaces »- Mercredi 12 octobre de 10h30 à 11h30 : La vie des animaux et leurs milieux (a partir de 4 ans)- Mercredi 12 octobre de 14h30à 16h00 : Atelier jeune public « Il est où le mammouth » animé par le LRA laboratoire régional d’archéologie.- Mercredi 12 octobre de 17h00 à 19h00 : Conférence sur le climat animée par Patrick Rébillout, directeur de météo France en Corse.- Samedi 15 octobre de 10h30 à 12h00 : A travers un jeu de rôle faites vous peur et affrontez des conditions de vie difficiles (A partir de 14 ans)- Samedi 15 octobre à 14h00 : Conférence du LRA laboratoire régional d’archéologie : «L’impact de l'évolution du climat sur la vie et l'extinction des mammifères au Quaternaire en Europe» Quels changements pour la faune corse ?- Mardi 11 octobre de 17h00 à 19h00 : Conférence sur le climat animée par Patrick Rébillout, directeur de météo France en Corse.- Mercredi 12 octobre de 14h00 à 15h30 : Atelier jeune public animé par Horizon astronomie « l'impact de la pollution lumineuse sur le réchauffement climatique »- Vendredi 14 octobre à 17h00 : Conférence du LRA laboratoire régional d’archéologie. « le changement climatique au cours des XXe et XXIe siècles : quel impact sur les découvertes de sites archéologiques en Europe »- Samedi 15 octobre de 14h00 à 15h30 : Atelier jeune public animé par Horizon astronomie « le changement climatique »- Samedi 15 octobre de 10h00 à 11h30 : Atelier jeune public « Il est où le mammouth » animé par le LRA laboratoire régional d’archéologie.- Vendredi 07 octobre de 17h00 à 19h00 : Conférence sur le climat animée par Patrick Rébillout, directeur de météo France en Corse- Mercredi 12 octobre de 10h00 à 11h30 : Atelier jeune public animé par Horizon astronomie « le changement climatique »- Samedi 15 octobre de 14h00 à 15h30 : Atelier jeune public : initiation aux créations du paléolithique au néolithique et l'impact du changement climatique sur le changement de style animé par le LRA laboratoire régional d’archéologie.- Dimanche 16 octobre de 14h00 à 16h00 : Atelier adulte animé par l’association Atlas. Cet atelier abordera la notion naturelle du phénomène de réchauffement climatique et l’impact de l'Homme.