Le premier Master Of Science Big data et intelligence artificielle lancé en Corse

Aflokkat annonce l’ouverture du premier Master of Science en Big Data et Intelligence

Artificielle en Corse, en partenariat avec l'ESTIA, école d'ingénieur reconnue du pays basque.

Cette formation de pointe sera proposée à partir d’octobre 2023 à Ajaccio. Elle vise à

répondre aux besoins en compétences des entreprises de la tech en Corse. Elle permettra de

former une nouvelle génération d'experts compétents dans les domaines émergents du Big

Data et de l'Intelligence Artificielle.





L’ouverture du Master of Science Big Data et IA (BIHAR) répond à un besoin croissant de

compétences dans le secteur de la tech en Corse. Actuellement, sur le territoire, ce sont

environ 60 postes par an qui restent non pourvus faute de professionnels qualifiés. Le

lancement de ce Master contribuera à combler cette lacune en formant une nouvelle

génération d'experts hautement qualifiés, prêts à relever les défis des métiers de

demain.

La Corse est également une région qui connaît une forte progression dans les emplois

scientifiques et numériques, avec une augmentation des recrutements de 15% entre

2012 et 2018. Cette tendance démontre l'importance de l'industrie numérique dans

l'économie régionale et souligne la nécessité de formations spécialisées pour soutenir

cette croissance.

Le Master of Science BIHAR, d'une durée de deux ans, vise à fournir aux étudiants une

expertise approfondie dans les domaines du Big Data et de l'Intelligence Artificielle,

deux secteurs en pleine expansion et à fort potentiel de croissance. Les étudiants

bénéficieront de l'expertise et des ressources combinées des deux écoles dans ces

domaines. A l’issue des deux ans d’études, ils auront la possibilité de valider un double

diplôme : un titre de niveau 7 équivalent Bac+5 de Chef de projet informatique,

attestant de leurs compétences managériales et techniques et le Master Of Science

BIHAR, labellisé Conférence des Grandes Écoles et conférant un grade de Master.

Ce programme est ouvert aux étudiants issus de filières informatiques orientées sur le

développement et la programmation. Il est également ouvert à la formation continue

pour les salariés qui souhaiteraient développer leurs compétences en Big Data et en



Intelligence Artificielle. Le programme est accessible sur dossier de candidature auprès

du Campus Aflokkat.