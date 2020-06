Le monde d’après, c’est aujourd'hui : la LDH de Corse soutient à l’hôpital public et ses personnels

La ligue des droits de l'homme, section de Corse, communique

"Le monde d’après, c’est aujourd'hui : notre soutien à l’hôpital public et à ses personnels

La ligue des droits de l’Homme se joint à l’appel à manifestation des syndicats des personnels ce mardi 16 juin, initié dans le cadre d’une journée nationale d’action.

Depuis plusieurs années, les personnels de santé n’ont cessé d’alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et les conséquences directes pour le droit à la santé pour tous. Les mobilisations pour les hôpitaux en Corse se sont multipliées pour dénoncer des endettements qui interdisent jusqu’à la possibilité de disposer du strict minimum en matériel.

La pandémie a rendu particulièrement criantes les carences et la fragilité de nos services hospitaliers et médico-sociaux. Chacun a pris la mesure des nombreuses difficultés des personnels soignants sur leur lieu de travail. Le manque de masques et de matériels de base a été singulièrement choquant ; l’insuffisance de personnel, leur épuisement inacceptables. Tel est le résultat des logiques comptables à l’œuvre depuis des années qui mettent en danger notre service public de santé. Il est urgent d’imposer d’autres choix qui donnent la priorité d’un accès au soin pour tous.

La LDH sera présente à Ajaccio à 15h30 à la gare et à Bastia à 14h devant l’hôpital pour dire notre solidarité avec les personnels de santé et soutenir leurs revendications en matière de santé et d’action sociale."