Le marché de Noël de Pianottoli-Caldarello c'est dimanche 19 décembre

Le marché de Noël se déroulera dimanche 19 décembre sur la place de la mairie.

Idées cadeaux, artisanat, décoration et produits gourmands seront au rendez-vous.

Des stands de restauration sur place mais aussi des jeux et des activités pour les enfants animeront cette journée de fête et de convivialité.

La municipalité offrira le verre de l'amitié à 11h30.

Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.