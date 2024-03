Le journaliste Jean-François Achilli, suspendu de FranceInfo pour ses supposés liens avec Jordan Bardella

Selon le quotidien « Le Monde », le journaliste, d'origine corse, Jean-François Achilli a collaboré à l’écriture d’un livre autobiographique sur le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Ce dernier, crédité de 31 % d’intentions de votes pour les élections européennes du mois de juin, travaille à l’écriture d’un livre autobiographique, sans date de sortie à ce jour.Ce jeudi 14 mars et suite à l’article du « Monde », le journaliste a été convoqué par la direction de FranceInfo. La direction a indiqué que Jean-François Achilli a été suspendu à titre conservatoire de l’antenne, « le temps de clarifier la situation ». Selon la Société des Journalistes de France info : « Il s’agirait d’un grave conflit d’intérêts. »Dans l’article publié par "Le Monde" mercredi, un autre collaborateur de Franceinfo serait également « impliqué » : le vice-président de l’université Paris-II Panthéon-Assas, l’historien Fabrice d’Almeida, ancien directeur de l’Institut d’histoire du temps présent et aujourd’hui « consultant histoire » pour le média public.Jean-François Achilli est bien connu de ce côté de la Méditerranée, il a travaillé chez France Bleu RCFM, de 1989 à 1992. Il publie, en septembre 2016, les ultimes mémoires de Charles Pasqua, Le Serment de Bastia, chez Fayard. Il a également collaboré au magazine mensuel IN Corsica et est venu à la rencontre de lycéens de Bastia et de L'île-Rousse en 2017 ( lire ici ).