Le comité de soutien de Jean Pierre Santini demande sa mise en liberté sous contrôle judiciaire

Au nom du comité de soutien de Jean Pierre Santini, Norbert Paganelli demande que l’éditeur et auteur qui est en détention provisoire depuis le 6 octobre soir misen liberté sous contrôle judiciaire . "Il a observé une grève de la faim qui peut avoir de graves conséquences sur sa santé puisqu’il est âgé de 76 ans et souffre de plusieurs affections. - on lit dans la note - Nous savons qu’il est mis en cause dans une affaire de conférence de presse où des hommes armés ont revendiqué des tirs contre une gendarmerie. Nous ne connaissons pas, à ce jour, le détail des griefs qui lui sont reprochés.

Nous ne partageons pas obligatoirement les idées politiques de Jean Pierre Santini, si des faits répréhensibles sont établis, il est normal qu’il soit jugé. Par contre, il est, aujourd’hui, toujours présumé innocent c’est pourquoi il nous semble disproportionné de le maintenir entre quatre murs alors qu’il pourrait bénéficier d’une liberté sous contrôle judiciaire. Tout récemment, les parlementaires insulaires, toutes tendances confondues, ont pris position en faveur d’une telle mesure."