Le comité de Balagne du Souvenir Français rend hommage aux morts pour la France

Le 11 novembre dernier, la présidente du comité de Balagne du Souvenir Français,

Roig Aurélia, a rendu hommage aux combattants morts pour la France et aux Français. Après avoir participée, aux côtés des élus du conseil municipal de l’Ile Rousse et des représentants des principales associations d’anciens combattants à la traditionnelle cérémonie au monument aux morts, la présidente a déposé, dans le cimetière de l’Ile Rousse, un modeste bouquet de fleurs devant les plaques des soldats «morts pour la France» dont les sépultures étaient tombées en déshérence. "Fidèle à ses missions, le comité de Balagne du Souvenir Français souhaite s’engager auprès des communes de notre micro-région pour qu’aucune tombe, aucune stèle combattante ne soient laissées à l’abandon et que la mémoire de nos valeureux soldats soit"transmise aux futures générations. A l’image de la devise de l’association, nous devons nous"souvenir afin qu’ils puissent atteindre l’immortalité à laquelle leur sacrifice leur donne droit."