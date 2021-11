Le Rotary de Calvi-Balagne remercie

Après le manifestation du 20 novembre etla vente de rosiers aux supers marché Super U Calvi et Casino Calvi, le Rotary de Calvi-Balagne poursuit le cycle de ses manifestations

Au programme ?

Le 25 novembre au cinéma "Le Fogata" à L'ile-Rousse avec la projection du film Simone le voyage du siècle

Le 4 décembre une ventes de clémentine au profit des enfants des collèges Calvi et l ile rousse

A cette occasion le Rotary de Calvi-Balagne tient à remercier le Casino Calvi Super u Calvi et le magasin Spar sur la route de Calenzana et tous les acheteurs de rosiers de l'autre jour.