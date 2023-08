Le Prophète de Khalil Gibran : Une représentation théâtrale inspirante à Barretali

Les Productions du Théâtre du Partage présentent une représentation exceptionnelle de "Le Prophète" de Khalil Gibran, mise en scène par Francescu Raffaelli et Coraldine Zaïna.



Cette nouvelle adaptation intégrale de l'œuvre emblématique vous transporte dans un voyage spirituel, tissant l'histoire d'un prophète et d'une devineresse, unis par le destin et guidés par l'amour.

Dans cette interprétation unique, la raison et la passion se mêlent dans une danse envoûtante, unissant mysticisme oriental et culture occidentale. Les deux protagonistes, un homme et une femme, incarnent la quête d'élévation spirituelle à travers l'écoute et le partage. Leurs voix chantent une parole de sagesse universelle, révélant une véritable hymne à la vie et à l'épanouissement de soi.



Une soirée magique vous attend le vendredi 25 août 2023 à 21h00 à Barretali.