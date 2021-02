Le Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez est annulé

Après avoir envisagé son report fin mars, le festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez est contraint d'annuler sa 24édition physique en raison de la situation sanitaire. Mais il lance, à l’image de Cannes l’an dernier, le label "Sélection Officielle - Festival de l’Alpe d’Huez 2021" pour les films sélectionnés.« La crise sanitaire que nous traversons, ses conséquences, ses mesures, et l’absence actuelle de perspectives données au monde culturel et au secteur de la Montagne, ne permettront pas au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez de proposer une édition classique pour l’année 2021. […] Au-delà de la question cruciale et toujours en suspens de l’ouverture des salles de cinéma, la station de l’Alpe d’Huez et ses forces vives tellement touchées par ce contexte, ne pourront pas, et à regret, accueillir le Festival cette année » ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.Ils poursuivent : « Convaincu que des jours meilleurs sont à venir, et souhaitant accompagner les retrouvailles entre le public et les salles de cinéma ». Le Festival va tout de même annoncer prochainement une sélection officielle de sa 24e édition, dont les longs métrages francophones qui sortiront en salle avec la mention : "Le Label Sélection Officielle - Festival de l’Alpe d’Huez 2021". Un label également attribué aux courts métrages dont la sélection officielle avait été annoncé début décembre 2020.Tourné l’été dernier en Balagne ( lire ici ), Permis de construire, le premier long métrage de l’acteur Éric Fraticelli était particulièrement attendu dans ce festival consacré à la comédie. La liste des films labélisés devrait être révélée très prochainement.