Festa di U Granu à Corte : Une célébration de la tradition et de la culture corse

La 12ème édition de la Festa di U Granu, aussi connue sous le nom de Fiera Paesana, revient à Corte pour célébrer les traditions agricoles et artisanales corses. Cet événement, qui se déroulera sur l’Esplanade Tuffelli les 22 et 23 juin, promet deux journées riches en découvertes et en festivités.

Le samedi 22 juin, les festivités débuteront à 16h avec l'ouverture officielle de la foire. Les visiteurs auront ensuite l'occasion d'assister à une démonstration de battage du blé à 17h, mettant en avant l'utilisation de machines anciennes, véritable voyage dans le temps. L’inauguration officielle suivra à 18h, marquant le début des réjouissances avec un apéritif musette animé par Jean-Marie Cossa et ses musiciens à 19h. À 20h, la restauration sur place proposera un délicieux veau à la broche accompagné de pain corse, avant de conclure la soirée avec le Grand Bal des Moissons, animé par Soni è Canti à 21h.

Le dimanche 23 juin, la foire ouvrira ses portes à 10h. La matinée sera à nouveau ponctuée par une démonstration de battage du blé à 11h, suivie d’un apéritif en musique et de la restauration sur place à 12h. À 13h, les moissonneurs pourront déguster un repas sur réservation au Château Mariani. L'après-midi continuera avec un spectacle de marionnettes intitulé "A tribbiera di u cignale" par R. Miniconi (Minesteggiu) à 15h, puis un débat sur la culture du blé en Corse animé par Radio Nebbia à 17h. La journée se conclura par un spectacle musical des étudiants de l'Université de Corse, "L'Intrecciu", à 18h, suivi d’un concert de Francesca Cananzi et Antoine-Marie Leonelli à 20h30. Enfin, une soirée musicale viendra clore cette deuxième journée de festivités.