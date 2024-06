Européennes. A Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini réaffirme son soutien à Jean-Charles Orsucci

Dans le landerneau politique de la Corse, son récent appel à soutenir Jean-Charles Orsucci, candidat en 22e position sur la liste de Valérie Hayer (Renaissance), a fait jaser, et il le sait. « Des gens disent : "vous êtes nationaliste et vous le soutenez ?" Ne pas le comprendre, c’est ne pas connaître les hommes et la sociologie de ce pays », a cinglé le maire de Porto-Vecchio sur l’estrade de l’espace culturel Jean-Paul-De-Rocca Serra, faisant face à près de 200 personnes. « Il faudrait, parce que nous n’avons pas les mêmes cartes, que nous divergions ! a-t-il ironisé. Mais ce qui nous rassemble a toujours été et doit demeurer plus important que ce qui nous divise. » Puis se tournant vers Jean-Charles Orsucci : « Sans renier une seule seconde de mes engagements, je te soutiendrai car je te sais loyal et compétent. »



"Sortir ensemble la Corse de l'ornière"



A y regarder de plus près, la décision de Jean-Christophe Angelini n’est pas si surprenante. Le leader du PNC n’a cessé, ces derniers mois, de planter les graines du compromis dans les discussions avec Paris sur l’autonomie. Ce qui n’a pas échappé à Jean-Charles Orsucci : « C’est un message que nous envoyons au Président de la République, au gouvernement et au Parlement, a lancé le maire de Bonifacio. Nous essayons de construire ensemble, en loyauté, un projet pour sortir la Corse de l’ornière. » Puis il a salué « le courage » de Jean-Christophe Angelini. Le courage de venir en campagne, à ses côtés. Comme pour le protéger des réactions que cette décision allait immanquablement provoquer, il a sorti le bouclier : « Non, ton soutien ne veut pas dire que tu votes pour Emmanuel Macron, c’est clair, net et précis. Mais par contre, le 9 juin, nous voterons tous ici pour une certaine idée d’un idéal européen. »



Car s’il ne renie rien de son attachement aux valeurs républicaines véhiculées par la France, Jean-Charles Orsucci les trouve parfois un peu jacobines sur les bords, d’où l’intérêt de porter haut les intérêts de la Corse au niveau européen : « La construction européenne, c’est la défense de notre langue et de notre identité. Nous tous qui sommes réunis ici, c’est ce qui nous rassemble car cette insularité, nous l’avons chevillée au corps. » Parmi ceux qui se sont reconnus, Jean-Christophe Angelini, bien sûr, mais aussi les autres personnalités qui avaient fait le déplacement à Porto-Vecchio pour soutenir le candidat Orsucci : le président de Renaissance en Corse, Côme Agostini, le député européen Gilles Boyer (candidat également sur la liste de Valérie Hayer), l’Ajaccien Antoine Maestrali, directeur de cabinet de Stéphane Sbraggia et fidèle de Laurent Marcangeli, la doctorante pro-européenne Marie Luccioni et enfin le maire de Linguizzetta Séverin Medori, Chacun a pris la parole pour soutenir la candidature de Jean-Charles Orsucci, qu’ils voient comme un parfait ambassadeur des intérêts de la Corse à Bruxelles... à condition qu’il soit élu. Or les sondages créditent pour le moment d’une quinzaine de sièges la liste de la majorité présidentielle, sur laquelle le maire de Bonifacio figure en 22e position. En tête des intentions de vote, le Rassemblement national : « Si le RN gagne en Corse, il utilisera ce vote pour dire que les Corses sont opposés au processus d’autonomie », redoute Côme Agostini.