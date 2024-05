L'usage intensif de pesticides

L'augmentation des émissions de CO2

La prolifération des catastrophes climatiques

L'inégalité dans le partage des richesses

La réduction de l'accès à la santé et aux services publics

La concentration des pouvoirs

La multiplication des frontières

Le mouvement Ecologia Sulidaria, qui rassemble des militants autour des valeurs de l’écologie territoriale et de la solidarité, souligne l'importance cruciale des élections européennes. Ces élections sont déterminantes pour l’avenir de l'Europe et de la Corse, influençant des domaines clés comme la paix, l’ouverture, la culture, et l’agriculture respectueuse de l’environnement.Ecologia Sulidaria refuse de soutenir les candidats favorisant :Le mouvement appelle tous les citoyens à exercer leur droit de vote pour choisir leur avenir, plutôt que de laisser ceux qui prônent la haine, la division et la dégradation de l’environnement décider à leur place. Voter pour l’Europe est également une opportunité pour la Corse de bénéficier de soutiens financiers significatifs pour des projets structurants tels que les retenues d’eau, le train de la plaine, les énergies renouvelables, et l'adoption de modèles institutionnels décentralisés pour mieux répondre aux enjeux climatiques.