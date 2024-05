Bastia : Treizaine en l’honneur de Saint-Antoine

Ce vendredi 31 mai a débuté au couvent Saint-Antoine à Bastia la traditionnelle treizaine consacrée au Saint. CNI vous dévoile ce programme qui va courir jusqu’au 13 juin.



C’est par la clôture du mois de Marie, ce 31 mai, que débute cette treizaine au couvent sur les hauteurs de Bastia. Tous les jours de semaine des messes seront célébrées à 7h, 15h et 18h. Les dimanches l’Office des Laudes débutera à 7h30 puis messes à 8h et 10h15 et à 17h30 l’exposition du Saint Sacrement et le chapelet et à 20h45 une veillée missionnaire prêchée par le Père Gugliemo Spirito, frère franciscain conventuel, sur le thème : « Plonger dans l’évangile avec Saint-Antoine »



Chaque jour sera dédié à un thème avec la grande fête du jeudi 13 juin. Vendredi 31 mai 2024 Clôture du mois de Marie Samedi 1er juin Journée de prière pour la paix dans le monde Dimanche 2 juin Journée de prière pour les jeunes et les vocations Lundi 3 juin Journée de prière pour la conversion des pécheurs Mardi 4 juin Journée de prière pour les missions et l’évangélisation Mercredi 5 juin Journée de prière pour les enfants Jeudi 6 juin Journée de prière pour les malades Vendredi 7 juin Journée de prière pour les défunts (Chemin de croix) Samedi 8 juin Journée de prière pour les Capucins de Sardaigne/Corse Dimanche 9 juin Journée de prière pour les familles (Bénédiction des couples) Lundi 10 juin Journée de prière pour la communauté portugaise Mardi 11 juin Journée de prière pour l’Ordre franciscain séculier Mercredi 12 juin 20h30 : procession et messe anticipée de Saint-Antoine présidée par le Père Matteo Siro, ministre provincial Jeudi 13 juin Fête de Saint-Antoine Toute la journée de 12h à 23h : kermesse organisée par l’Associu U pane di Sant Antone Messes à 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30 (messe solennelle présidée par Mgr François Bustillo), 16h et 19h. 17h : Vêpres et procession 19h/23h : Soirée festive de clôture.