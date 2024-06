Cinq personnes condamnées pour une série de cambriolages à Porto-Vecchio

C'est une affaire de cambriolages qui a été audiencée au tribunal d'Ajaccio ce vendredi 31 mai, 2024. Trois hommes et deux femmes ans ont été jugés une série de cambriolages dans le secteur de Porto-Vecchio entre juin et décembre 2023.



Les faits remontent à l'année dernière. Des maisons inoccupées étaient ciblées par les malfaiteurs, qui dérobaient des objets de valeur tels que des bijoux, des appareils ménagers, du matériel hi-fi et même des scooters. Les investigations, menées par la brigade de gendarmerie de Porto-Vecchio, ont rapidement permis d’identifier les suspects.



Le 6 décembre 2023, Sébastien Paurisse, l'un des principaux suspects, a été interpellé en possession de nombreux objets volés. Jugé en comparution immédiate le 12 décembre, il a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Ajaccio. La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir un véritable trésor d'objets dérobés, non seulement à Porto-Vecchio, mais aussi à Lecci.



Suite à cette découverte, le parquet d’Ajaccio a ouvert une enquête pour identifier les complices de Paurisse. Grâce aux investigations, d'autres suspects ont été impliqués et placés en garde à vue. "Bien que certains nient les faits ou les minimisent, les preuves ont conduit à leur convocation devant le tribunal correctionnel." indique dans un communiqué le procureur de lz République d'Ajaccio, Nicolas Septe.





Ce vendredi 31 mai, les cinq prévenus ont comparu devant le tribunal et ont été condamnés pour huit faits de vols et association de malfaiteurs. Sébastien Paurisse a écopé de cinq ans d’emprisonnement, d’une interdiction de séjour en Corse pendant cinq ans et d’une interdiction de fréquenter ses coauteurs pendant trois ans. Un autre homme, identifié comme l’un des auteurs, a été condamné à trois ans de prison avec les mêmes interdictions de séjour et de fréquentation. Deux femmes, toutes deux receleuses, ont respectivement été condamnées à douze et huit mois de prison avec sursis simple, assortis d'une interdiction de fréquenter les autres prévenus pendant trois ans. Enfin, un dernier complice, également receleur, a reçu une peine de quatre mois de prison avec sursis simple et les mêmes interdictions de fréquentation.





L’un des prévenus, dont le jugement a été reporté, sera jugé à une date ultérieure.