Le Conservatoire Henri Tommasi lauréat des Défis 2022 de la Fédération Française de l’Enseignement Artistique

Le Conservatoire de Corse Henri Tomasi a remporté une double victoire aux Défis FFEA 2022 avec deux projets le Cinquantenaire Henri Tomasi et les 40 ans de la Fête de la Musique? Ces prix qui se traduisent en une aide destinée à promouvoir et financer, dans chaque région, des projets artistiques mettant en valeur innovation, pluridisciplinarité, valorisation du patrimoine et responsabilité sociétale, ont été remis au cours du mois d'octobre par Stéphane Werchowski délégué adjoint à la Musique de la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) à Jennifer Gamet-RossiI, Directrice Régionale qui représentait le Conservatoire au Congrès National FFEA.