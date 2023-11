Le City de Portivechju de retour

Le samedi 30 décembre les rues du centre-ville de Portivechju vont renouer avec la course à pied dans le cadre de la version 2023 du City Trail Portivechju à Corri Corri.

Un rendez-vous qui permettra aux plus jeunes, également, d'être à la fête dès 17 heures avec des courses qui leurs seront réservées. A 19 heures les plus grands entreront en lice pour une course de 8 kilomètres ainsi qu'une marche de 4 kilomètres



Les engagements sont gratuits pour les plus jeunes, alors que les coureurs et les marcheurs pourront s’inscrire sur CHRONOMETRAGE-INSCRIPTIONS- RESULTATS -LIVE



Le montant des engagements est de 20 euros pour la course et de 10 euros pour la marche.