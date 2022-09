Le Catalogue d’exposition "Les Bonaparte et l’Antique : un langage impérial" a reçu le prix du livre insulaire catégorie Sciences d’ Ouessant

Ce catalogue édité lors de l’exposition de 2021 "Les Bonaparte et l’Antique : un langage impérial" a été réalisé en partenariat entre la Bibliothèque patrimoniale Fesch et le musée national de la Maison Bonaparte.Ce projet fut développé grâce à son commissaire Jean-Marc Olivesi, conservateur général et l’excellente connaissance de l’équipe de la Bibliothèque sur son fonds ancien.Ce fut l’opportunité de dévoiler la très riche collection de la Bibliothèque.La Bibliothèque Fesch étant fermée pour travaux son équipe propose de découvrir les coulisses de l’exposition à travers « les podcasts de la Bibliothèque Fesch » qui seront diffusés lors des Journées du Patrimoine 2022 les 17 et 18 septembre via le Facebook Bibliothèques & médiathèques ville d'Ajaccio et le site de la Bibliothèque Patrimoniale bibliothequefesch.ajaccio.fr