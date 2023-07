Le 12ème édition de l'Open International de Blitz de Quenza c'est ce weekend

La douzième édition de l'Open International de Blitz est sur le point de devenir un événement majeur, qui aura lieu au cœur du pittoresque village de Quenza. Cet événement sportif grandiose se déroulera le dimanche 23 juillet et comprendra 9 rondes de 5 mn +3s.



Cette compétition populaire offre 20 000 € de prix, et ce, sans frais d'inscription ! Attendu par un large public, cet événement s'annonce non seulement comme un grand rassemblement sportif, mais aussi comme une véritable fête. Avec la présence de nombreux Grands Maîtres internationaux



L'événement promet une rencontre exceptionnelle avec de nombreux Grands Maîtres internationaux. Parmi eux, la célèbre Alexandra Kosteniuk, connue sous le nom de "Chess Queen", et le jeune Grand Maître Marc'Andria Maurizzi, offriront une partie simultanée le samedi à partir de 17h00 sur la place du village. Parmi les autres figures emblématiques présentes, citons le multi-champion de France, Laurent Fressinet, l'ancien champion d'Europe, Pavel Tregubov, et la septuple championne de France, Almira Skripchenko. Un événement unique pour les amateurs de se mesurer à l'élite mondiale.