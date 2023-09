Afin de permettre au plus grand nombre d’assister à la Messe et à la Procession de Lavasina, la Communauté d’Agglomération de Bastia a mis en place une navette gratuite ce jeudi 7 septembre 2023, de 20h à minuit : départs toutes les 20 minutes entre la Place St Nicolas (devant l’Office de Tourisme) et Lavasina.Plus d’informations : 04 95 55 18 18 %2095%2055%2018%2018