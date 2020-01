La réforme des retraites mobilise à Bastia…même le dimanche

C'est un collectif avec des personnes principalement issues de l'éducation nationale qui a décidé de manifester ce dimanche matin au marché de Bastia, banderoles revendicatives et prospectus en main. Sur ce dernier, on peut lire : « Non à cette réforme des retraites (avec trois points d'exclamation) » ou encore : « La seule universalité que l'on nous propose, c'est de faire plonger une majorité de citoyens dans la précarité et la misère. » Une volonté pour ce collectif de se rassembler et de montrer son engagement contre la réforme des retraites prévue par le gouvernement.



Laurent Hérin