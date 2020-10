La piscine du complexe sportif Calvi-Balagne fermée, les activités terrestres sous condition

Suite aux annonces du gouvernement, la piscine du complexe sportif piscine du complexe sportif Calvi-Balagne est fermée jusqu’à nouvel ordre.



Pour les activités terrestres, seules les activités des groupes scolaires, parascolaires ou de mineurs, des sportifs professionnels et de haut niveau, des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap, pour les formations initiales et continues, pour les épreuves de concours ou d’examens, pour les assemblées délibérantes des collectivités et de leurs groupements, pour l’accueil des populations vulnérable sont maintenues.