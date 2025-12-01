L'association Women Safe and Children Corsica, qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences, organise une grande marche festive et musicale ce samedi 22 novembre.

A partir de midi, sur la Piazza'll quartieri, des ateliers ludiques seront proposés aux enfants comme aux adultes. Des démonstrations de danse et musique sont également au programme, ainsi qu'une exposition de toiles et dessins des élèves du CACEL. Une petite restauration est prévue pour les gourmands.

Le grand départ de la marche se fera à 14 heures, di a Piazza'llu Quartieri, à travers les rues du centre-ville. Le tout en musique, grâce à la Batucada d'Ajaccio.