CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Un parent d’élève menace un professeur au collège du Taravu : 10 jours d’ITT et une plainte transmise au procureur 22/11/2025 Ajaccio - L'unité paroissiale du Sacré Cœur et de la Chapelle des Grecs porte de nombreux projets  22/11/2025 Météo - Equipements obligatoires pour franchir de nombreux cols insulaires 22/11/2025
Les brèves

La marche de Women Safe and Children Corsica à Portivechju  22/11/2025

L'association Women Safe and Children Corsica, qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences, organise une grande marche festive et musicale ce samedi 22 novembre.
A partir de midi, sur la Piazza'll quartieri, des ateliers ludiques seront proposés aux enfants comme aux adultes. Des démonstrations de danse et musique sont également au programme, ainsi qu'une exposition de toiles et dessins des élèves du CACEL. Une petite restauration est prévue pour les gourmands.
Le grand départ de la marche se fera à 14 heures, di a Piazza'llu Quartieri, à travers les rues du centre-ville. Le tout en musique, grâce à la Batucada d'Ajaccio.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos