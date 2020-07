La ligue des droits de l’Homme alerte sur les violences meurtrières au Mali

Le communiqué :



La ligue des droits de l’Homme et les signataires de ce communiqué alertent sur les violences meurtrières actuelles au Mali. Ce pays, sous tension depuis plusieurs années, connaît aujourd’hui une crise politique aux conséquences particulièrement meurtrières pour les populations civiles et dangereuses pour toute la région.

Des manifestations contre le pouvoir sont réprimées dans le sang. Des centaines de blessés, des morts. Des enfants tués. Les Nations unies, l’Union africaine et l’Union européenne, dans un communiqué commun, ont dernièrement condamné « l’usage de la force létale dans le cadre du maintien de l’ordre ».

Cette crise politique aggrave une situation humanitaire des plus préoccupantes. Elle intervient dans le pays violemment marqué par les crimes répétés des groupes djihadistes, par les dérives arbitraires de la lutte antiterroriste, et aussi par l’insécurité alimentaire, la pauvreté extrême, la corruption. Les populations civiles sont exsangues et excédées.

Nous en appelons à la solidarité pour que cessent les atteintes aux droits de l’Homme et à la démocratie au Mali.

Les députés de Corse à l'Assemblée nationale et le député de Corse au Parlement européen peuvent intervenir en ce sens chacun dans leurs instances. La ligue des droits de l’Homme et les signataires leur demandent d’y exprimer la solidarité de la Corse avec les peuples du Mali qui souffrent de la terreur et de la misère.

Les signataires : LDH de Corse ; Inès LEROUX, corse d’origine malienne ; Prince LEROUX, corse d’origine malienne ; Stéphane PREDALI, syndicaliste.