La crise sanitaire et la dérive mafieuse dans l'île : suivez en direct le debat organisé par le collectif "Maffia No', vita Iè"

L'animation sera assurée par 3 membres fondateurs : Marie-France Giovanangelli, Vincent Carlotti Léo Battesti.

Il y sera particulièrement question de la crise de Scandola, de celle des déchets, mais aussi des risques d'une emprise mafieuse renforcée par cette crise économique et sociale généralisée.

Un autre débat, animé par Jean-François Bernardini et Dominique Bianconi, aura lieu le samedi 9 mai à 18h. Au-delà de la période de confinement, d'autres émissions seront réalisées mensuellement. Elles permettront, en particulier, à tous les internautes de réagir en direct en posant des questions ou en faisant des propositions.

Le Cullettivu Maffia No', a vita Iè organise, ce samedi 2 mai à 18 heures un débat sur internet sur le thème : "La crise sanitaire et la dérive mafieuse dans l'île". Il sera diffusé sur internet (site maffiano.com , YouTube et Facebook.