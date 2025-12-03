CorseNetInfos
Les brèves

La commission antimafia installée vendredi matin lors de la session de l'Assemblée de Corse  27/11/2025

Fin octobre, l'Assemblée de Corse a acté la création d'une commission contre les pratiques mafieuses. Celle-ci sera installée demain matin à Ajaccio à l'Assemblée de Corse. 
La coordination antimafia indique que trois de ses représentants seront présents et que l'ordre du jour "portera, outre l'installation de la commission, sur la définition d'un exposé des motifs de son action et de ses obligations, sur la détermination des modalités de travail ainsi que des premiers sujets de réflexion à traiter".
Pour rappel, cette commission a été fixée à 35 membres répartis dans trois collèges : un collège d'élus, un collège des instances consultatives et institutions associées, un collège représentant la société civile. 
La création de cette commission s'inscrit dans la lignée de la délibération votée à l'Assemblée de Corse en février dernier "lutte contre les pratiques mafieuses : propositions pour une société corse, libre, apaisée et démocratique". 

