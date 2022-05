La braderie Benoa au profit d'Inseme revient du 26 au 29 mai

La vente aura lieu du jeudi 26 mai jusqu’au dimanche 29 inclus, dans toutes les boutiques Benoa de l’île : Ajaccio, Porto-Vecchio, Ile-Rousse, Calvi et St-Florent, mais aussi sur l’eshop de la marque : www.benoashop.com . Ainsi toutes les passionnées de chaussures peuvent participer et faire une bonne action !Le prix est unique : 30 € la paire de sandales et 50% des ventes seront reversés en faveur de l’hébergement et du transport des familles de patients qui se font soigner sur le continent !