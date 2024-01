« La Rivière » coule à Corte

Ce mardi 16 janvier à 18 h 45, assistez à la projection du documentaire « La Rivière » de Dominique Marchais, au cinéma L'alba de Corte. Cette séance est organisée par le festival Corsica.doc

En effet, une fois par mois, un film documentaire est présenté à Corte. Les séances sont suivies d'une discussion animée par Alice Galzin, bénévole de l'association et en charge des publics à la fabbrica culturale Casell'arte.

Ce magnifique documentaire raconte l'histoire de ces rivières puissantes, qui coulent entre Pyrénées et Atlantique et qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre…