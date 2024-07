La Poste met à l'honneur le patrimoine corse avec trois nouveaux blocs de timbres collectors

La Poste vient de lancer une nouvelle série de trois blocs de timbres collectors, chacun mettant en valeur une microrégion de la Corse. Ces timbres offrent un aperçu unique des trésors culturels et naturels de l'île.



Le Cap Corse

Le premier bloc de timbres est consacré au Cap Corse, une péninsule sauvage au nord de l'île. Les huit timbres de ce bloc représentent des sites emblématiques tels que les îles Finocchiarola, la tour de Nonza, Erbalunga, le tombeau Piccioni de Pino, l'ancien couvent Sainte-Catherine de Sisco, le Campanile de Canari, le château Stopielle de Centuri et la tour Sénèque. La sélection des visuels a été réalisée en collaboration avec les maires du territoire, notamment Ange-Pierre Vivoni, président de la communauté de communes du Cap Corse et maire de Sisco.



La Strada paolina

Le deuxième bloc met en avant la Strada Paolina, une route historique traversant les montagnes corses et marquée par les révolutions corses du XVIIIe siècle. Les timbres illustrent des lieux tels que le couvent d’Orezza, l’église de Santa Maria di Riscamone, l’église de Stoppia Nova, le pont de Ponte Novu, le couvent de Casabianca, le couvent de Merusaglia, le musée Pasquale Paoli et San Tumasgiu. Ce projet a été réalisé avec la participation de la direction du patrimoine de la Collectivité de Corse, sous la supervision de son directeur Pierre-Jean Campocasso.



Dui Sevi, Dui Sorru

Le troisième bloc célèbre la microrégion "Dui Sevi, Dui Sorru". Les timbres représentent les deux églises de Cargèse, la pointe d’Omigna, la Capu Rossu, les termes de Guagno Les Bains, le village de Guagno, le lac de Creno, le Capu d’Ortu et la réserve naturelle de Scandola. Ces visuels ont été réalisés avec la contribution du photographe Antoine-Baptiste Fedi.



Ces timbres collectors sont disponibles dans tous les bureaux de poste et chez les partenaires de Corse, ainsi que sur la boutique en ligne de La Poste.