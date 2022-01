La Poste de San Nicolao fermée pour travaux

La Poste de San Nicolao située Castel Verde bat A, Moriani Plage 20 230 San Nicolao sera fermée pour travaux du lundi 17 janvier après-midi au jeudi 20 janvier fin de matinée.





Pendant cette période, les clients bénéficient d’une continuité de services :

- Le retrait des instances (lettres et colis avisés) s’effectuera comme d’habitude au Carré Pro de Moriani San Nicolao : Du lundi au vendredi de 9h15 à 13h00

- Le distributeur automatique reste approvisionné normalement.

- A proximité, pour toutes autres opérations postales et bancaires : La Poste de Folelli (Folelli RT 10, 20213 Penta-Di-Casinca ): Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 Le samedi de 8h30 à 12h00

- La distribution du courrier sera assurée normalement.