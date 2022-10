La Marie-Do organise la 1 ère édition de ses Journées à Porticcio

• Le circuit de Kart à pédales de Georges DRAI du FESTIVAL DES ENFANTS

• Initiation au Foot américain

• Les gonflables géants et inédits du FOX PARC de PORTICCIO

• L’atelier de maquillage enfants animé par Isabelle THOMAS et ses bénévoles.

• L’atelier de dessins proposés par l’association « peintres en herbes » de Maddy CHIARI pour que

chaque artiste en herbe exprime sa sensibilité.

• Un parcours de Gymkhana proposés par Fanny.

• Les échasses urbaines

• Initiation au hockey

• Cours de yoga, Gym, Taï Chi, Chi Gong

• Jeux de tables

Des espaces, des boutiques et des partenaires solidaires

➢ La boutique de LA MARIE DO

➢ Le stand de vente de plantes grasses proposée par nos bénévoles

➢ Distribution des panneaux Mille Merci par notre partenaire Century 21

Des espaces d’informations sur les dispositifs de La Marie Do

Des moments de convivialité

➢ Le Coin des gourmands: un coin buvette-snacks & crêperie pour le déjeuner de midi ou le goûter pour

se retrouver entre amis ou en famille garnie grâce à la générosité des commerçants de Porticcio et

notre partenaire Socobo

➢ La grande TOMBOLA avec plus de 25 000 € de prix à gagner, tirage au sort le 21 novembre 2022.



Des défis sportifs

➢ Les courses et marches de la solidarité, Dimanche 2 octobre

Départs :

10 h 30 « A Chjuca » (5 km)

10 h 45 « A Chjuchetta » (500 m)

11 h 30 : Remise des médailles de la ville par Mr le Maire à tous les enfants ayant participé

12 h 00 DEJEUNER au coin des gourmands

➢ Les tournois de Tir à la corde : inter junior, inter familles...

➢ Les courses en sac

➢ Le tournoi de foot par mini équipe sur le city stade

Un grand espace de jeux, d’animation et de détente