La Ligue de l'Enseignement de Haute-Corse recherche des volontaires en Service Civique pour des missions "Education pour tous" - Accompagnement à la scolarité et liens avec les familles

"Nous recherchons des jeunes pour une période de 8 mois et pour 24 heures par semaine. Les missions débuteront en novembre et décembre et se dérouleront à Bastia (Centre Ancien).

Les volontaires seront sélectionnés sur leur motivation à s'engager dans notre structure et leur envie de nous accompagner dans nos missions d'éducation populaire (soutien scolaire, accompagnement d'enfants, liens aux familles, événements solidaires et festifs...)."