La Corse s'invite au Festival International du Cinéma de Girona

La Corse sera représentée au Festival International du Cinéma de Girona, en Catalogne, ce week-end du 11 au 13 novembre, avec la projection de 2 courts-métrages et d'un documentaire.

Les films projetés, qui ont été sous-titrés en espagnol pour l'occasion (pas encore en catalan...), sont Arabacciu d'Alexandre Oppecini, In Festa d'Hélène Guidicelli et Edmond Simeoni, l'esprit militant, de Pierre-Antoine Beretti

Cette projection s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre notre association CORSICA CATALUNYA, D'UNA RIBA A L'ALTRA et les organisateurs du Festival de Cinéma de Girona. Notre but est en effet de favoriser les échanges culturels entre la Corse et la Catalogne et d'autres actions sont prévues, des 2 côtes de la Méditerranée, autour du cinéma, du théâtre, de la musique mais aussi dans d'autres domaines, plus surprenants mais tout aussi intéressants :-)

Dans le cas du Festival de Girona, le souhait des organisateurs était de faire un gros plan sur la situation politique en Corse. Les projections seront donc suivies d'un échange avec le public à ce sujet.