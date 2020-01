La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Corse condamne les blocages de ports

Les organisations CRMA, U2P, CPME et UMIH condamnent fermement les actes inadmissibles qui se sont produits sur le port de Marseille, et apportent tout leur soutien aux transporteurs victimes de lâches dégradations sur leur matériel. Tout en reconnaissant le droit de grève des salariés, nous condamnons les blocages de ports qui prennent la Corse en otage et mettent notre économie en péril. Nous rappelons aussi à l’ État son devoir régalien vis-à-vis de la liberté de circulation, qui est aussi un droit fondamental.

Nous espérons une issue rapide à cette situation et faisons appel au sens des responsabilités de chacun.

VL