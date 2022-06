La 12e édition du championnat de France de handball des sapeurs-pompiers se joue à Ajaccio

C'est la ville d'Ajaccio qui cette année a été retenue pour accueillir le 12ème championnat de France Handball Sapeur-Pompier. Cette compétition sportive se déroule du 9 au 11 juin entre 27 équipes venues de toute la France.

Organisée par les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud, cette compétition nationale sera encadrée par des arbitres régionaux et nationaux, désignés par les clubs de Handball insulaires afin de veiller au bon déroulement des épreuves et au respect du règlement.

Le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud (S.I.S.2.A) et l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Corse-du-Sud (U.D.S.P.2A) souhaitent faire de cette compétition une grande fête sportive placée sous les valeurs des sapeurs-pompiers et du sport : esprit d’équipe, respect des règles, engagement, volonté et ténacité !