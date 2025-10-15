LDH Section de Corse : "Le combat contre les féminicides, un combat de toutes et de tous "

La ligue des droits de l’Homme sera présente à la marche blanche en mémoire de Kimberly et de toutes les victimes de féminicides, ce samedi 18 octobre à Ajaccio. Elle apporte son soutien à cette initiative courageuse de la famille de Kimberly.

Parce que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est notre affaire, l’affaire de chacune et de chacun d’entre nous, la parole des victimes et de leurs proches doit être entendue par toute la société.

Notre mobilisation est essentielle pour augmenter la prise de conscience sur la réalité de ces violences, pour refuser leur banalisation, pour combattre toutes les formes de domination patriarcale et les idéologies masculinistes.

Beaucoup de travail reste à faire en matière de prévention, d’accompagnement des femmes victimes et pour obtenir une justice dotée de moyens suffisants et appropriés.

En participant à la marche de ce samedi, nous dirons notre solidarité avec les victimes et leurs proches, nous porterons la nécessité d’une société construite sur l’égalité de toutes et tous. Nous revendiquerons des politiques publiques capables de combattre les violences qui sont le quotidien de très nombreuses femmes.

