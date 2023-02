LDH Corsica : hommage à ​Pierre Cervetti

Pierre Cervetti nous a quittés. Nous sommes très nombreux à le pleurer. Pierre était une belle personne. Les autres étaient sa passion. Ne supportant pas l’injustice, il aura été de tous les combats sa vie durant avec un souci permanent d’être aux côtés de celles et de ceux qui souffraient le plus. Militant de la CFDT, il aura marqué le syndicalisme corse contemporain. Il était membre de la ligue des droits de l’Homme qui toute entière lui rend hommage. A sa famille, à ses proches, à ses amis de la CFDT, la LDH présente ses plus sincères condoléances et leur fait part de toute son affection.