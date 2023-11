Ce sera le vendredi 10 novembre, à 19h. au stade François Lozzi, à San Benedetto sur la commune d’Alata. Après, « Le royaume des égarés », après l’« Hors humain », l’association San Be Culture Club se penchera sur l’ « Ochju » pour animer se prochaines Scontri avec une spécialiste en la personne de Carine Adolfini, auteure d’un ouvrage qu’elle vient de publier sur le sujet : « L’ochju- le mauvais œil. Origine et sens des pratiques symboliques corses » aux éditions Dumane. Carine avait déjà publié plusieurs ouvrages dont « Recueil poétique à deux voix : « D’écorce et de brume d’écume et de braise » (avec Catherine Getten-Medori) Arzilla ; « À l’iridescence (à lu marezzu) Éditions Arzilla Janvier 2017 ; « Ma béance ta demeure » (A me spaccatura a to dimora ) recueil poétique traduit en Corse par Stefanu Cesari Éditions A fior di Carta 2018 ; « Images latentes et Un peu plus de deux mois », photos poésie illustration Claude Giannini (A Fior di Carta 2020) ; « Les cloisons souples », prose poétique juin 2022 Éditions Arzilla.

Entrée gratuite. Après la rencontre : dîner (facultatif) en commun sur place. Réservation obligatoire auprès de Michèle : 06 22 79 81 71. Prix du repas 20 €.