L'hommage des Républicains de Haute-Corse à Samuel Paty

Le communiqué :



Pleinement associés à l’hommage national rendu à Samuel Paty, les Républicains de Haute- Corse renouvellent leur soutien inconditionnel à la famille de ce professeur si cruellement touchée et à l’ensemble de la communauté éducative qui demeurera marquée à jamais par cet horrible massacre.

Un enseignant, un homme de culture, de courage, de passion, a été sacrifié à l’autel de fanatiques pour avoir exercé son métier et voulu contribuer à l’épanouissement intellectuel et culturel de nos jeunes.

L’islamisme a à nouveau frappé la France, au sein même de notre école de la République. Ces instants effroyables, insoutenables, si douloureux nous rappellent brutalement cette guerre atroce et incessante menée contre nos libertés et nos valeurs.

Le climat délétère, les menaces pesant quotidiennement sur la liberté d’expression et d’enseignement conduisent à nous interroger sur l’avenir et la sécurité de celles et ceux qui forment, dans le respect des valeurs de la République, les citoyens de demain.

Une réaction et des mesures fortes doivent être prises par le gouvernement pour mettre fin à ces actes de barbarie terroriste et assurer, comme il se doit, notre entière sécurité.

Les élus, quels qu’ils soient, doivent se mobiliser, avec tous ceux qui ont en charge la sécurité du citoyen, et s’inquiéter, ailleurs et ici, de ce qui se passe dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos villes et leurs lieux de prières. La vigilance doit être extrême, l’information transparente et la réponse ferme.