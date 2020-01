L'auteur Corse Patrick Robin publie le 2ème tome de "Mes plus belles lettres d'amour" aux Éditions Jets d'Encre

30 nouvelles lettres d’amour, sincères et touchantes, adressées à la femme aimée

Petite étoile, femme de ma vie, ta grâce parfaite, ton sourire enjôleur, tes yeux rieurs, ton parfum, tes mots, ta voix de petitoiseau, tout cela étreint mon cœur, embrase mon âme et marque tout mon être de toi, rien que toi, que j’aime à en souffrir, que j’aime à tant t’écrire. Ces lettres, mes mots, mon étoile Qué Tchi, ils sont pour toi, tous, toujours, toi qui m’inspires, toi par qui j’existe...

Dans ce second recueil, Patrick Robin livre 30 nouvelles lettres, témoignage sincère et touchant du profond amour, celui avec un grand A, qui l’a lié à Corinne, la femme de sa vie.

L’AUTEUR – Patrick Robin

Originaire de Corse du Sud, Patrick Robin a beaucoup voyagé. Tout au long de son service dans la gendarmerie, en France puis en Europe et en Afrique, Patrick Robin adressait des lettres à sa

femme. C’est la compilation de ces lettres, roman de leur passion, qu’il publie aujourd’hui pour partager cet amour si grand dans l’espoir d’enchanter, ne serait-ce qu’un peu, le monde.

EXTRAIT

Je me suis éveillé à l’amour lorsque je t’ai vue pour la toute

première fois sur cette plage ; même si à l’école tu étais déjà dans mon cœur, tout de suite, je l’ai su. C’était toi qui saurais me faire renaître et faire chanter de nouveau mon cœur. [...] Toi, mon petit rayon de soleil qui illumine mes jours et qui hante mes nuits, toi qui es présente dans chacun de mes rêves ‒ même si je dors à ton côté ‒, toi qui me fais oublier chacun de mes soucis et qui me fais vivre les rêves des plus merveilleux, toi qui me rends heureux rien qu’en me parlant, qui me parles gentiment et qui me comprends.