L’associu Popoli del Mare propose la mise en place d'une liaison aérienne entre Corse et Sardaigne

Le communiqué





L’associu Popoli del Mare tient à faire part de sa vive émotion après les images du ferry de la Moby Lines le Bastia en avarie et balloté comme un fétu de paille au milieu des bouches de Bunifaziu. La Corsica et la Sardaigne distantes de seulement 12 kms sont incapables d’avoir une ligne de navigation digne de ce nom au XXIe siècle. Celle-ci est non seulement archaïque mais dangereuse pour les passagers et les marchandises. Va-t-on attendre qu’un drame survienne avec de tels "bateaux" en usage. Il est temps que la Corse et la Sardaigne aient des liaisons maritimes dignes du XXIe siècle et de trafics surs et efficaces pour les hommes et le fret.



Aussi nous demandons dans les plus brefs délais :

- que l’Etat français lève le blocage qu’il opère afin d’empêcher la réalisation du GECT (Italie, France, Corse Sardaigne) auquel il est le seul à s’opposer.

- que les présidents Solinas et Simeoni se voient le plus vite possible avec les "assessori" aux transports afin de mettre en place des lignes sures aussi bien entre Bonifacio et Santa Teresa qu’entre Golfo Arrancio, Porto Torres et les ports de Prupria, Purtivechju, Aiacciu. La situation actuelle est inacceptable et ne peut plus durer.

- il faut que les deux exécutifs travaillent rapidement à la mise en place d’une liaison aérienne entre les deux îles à l’exemple de celles qui existent entre la Sicile, Malte et la Sardaigne.