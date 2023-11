L'artiste corse Anna Ternon expose à la Gaîté Lyrique à Paris pour célébrer 10 ans d'exploration créative

La Gaîté Lyrique à Paris accueillera, du 17 au 19 novembre, une exposition exceptionnelle réunissant des artistes associés au programme doctoral SACRe (Sciences, Art, Création, Recherche). Cet événement marque le dixième anniversaire de ce programme novateur, dédié à l'exploration des interfaces entre recherche et création artistique. Le programme vise à faciliter la collaboration et l'innovation entre des créateurs et des chercheurs de divers horizons.

Parmi les artistes qui exposeront leurs travaux lors de cet événement remarquable, Anna Ternon se distingue en tant qu'artiste originaire de Corse. Depuis octobre 2020, elle est doctorante SACRe et œuvre dans le domaine de la plastique. Son projet de recherche est centré sur les liens complexes qui unissent les corps humains et ce qu'elle nomme les "corps géologiques". Une partie essentielle de ses recherches se déroule en Centre Corse, dans le cadre du projet "Sonder les corps". Grâce à cette initiative, elle explore la notion d'instruments de mesure appliqués à un territoire qui lui est cher. Ces réflexions l'ont initiée des années auparavant et l'ont amenée à se questionner sur nos interactions avec le monde géologique.

Anna collabore activement avec des chercheurs en sciences de la vie et de la Terre pour créer une œuvre inédite qui mélange protocoles expérimentaux, formes plastiques et écriture. Son travail a déjà été exposé dans de nombreuses régions de la France et bénéficie régulièrement de soutien sous forme de prix et de résidences artistiques. En novembre 2023, elle amorcera une nouvelle résidence territoriale en collaboration avec Casell'Arte, poursuivant ainsi son projet baptisé "Sonder les corps".