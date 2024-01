« L'argent divise-t-il les hommes ? » : La question se posera au prochain Café-philo de Bastia.

« Lorsque l'on regarde certaines aspirations du monde, la traîtrise, la trahison, sa duplicité, aspirations qui peuvent aller parfois jusqu'à donner la mort, physique ou symbolique, nous sommes en droit de nous demander ce qui motive, ce qui est à l'œuvre, à travers de tels comportements » explique le jeune philosophe et de poursuivre et poser les bonnes questions: « Qu'est-ce que l'argent s'il n'est pas qu'un moyen d'échange ou un moyen d'émancipation ? Que peut-il être d'autre qu'une valeur commune ? Qu'un moyen terme ? Qu'un métal ? Qu'un objet sonnant et trébuchant auquel nous conférons parfois une âme, un esprit, une personnalité ? Pour certains il peut être divin, un objet conférant puissance et séduction... Pour d'autres, qu'un moyen de survie dans un monde où l'étau se resserre de plus en plus. Et, pour une infime portion sans doute, il n'est qu'un moyen de se réaliser, de réaliser sa propre nature, dans une inclination vertueuse à la vie. Quid alors de pourquoi faire la guerre pour du pétrole ? Est-ce simplement pour le bonheur de l'humanité ? Pourquoi se faire la guerre pour 2 cm d'un terrain non constructible ? Pourquoi tomber sous les balles d'un village voisin ? Pourquoi préférer la voiture la plus chère à la voiture la moins chère lorsque l'utilité reste la même ? Ce que l'on nomme -générosité- ne peut-il être au final qu'un acte égoïste ne recherchant qu'ego et reconnaissance ? »

« L'argent divise-t-il les hommes ? », c’est le thème du café-philo de ce mardi 16 janvier à la médiathèque du centre culturel l’Alb’Oru. Et pour cette occasion, pas question que l’argent divise les hommes puisque l’entrée et la participation à cette joute verbale sont gratuites, sans aucune exigence de niveau, de compétence ou d'appétence !