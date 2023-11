L'Urssaf et le CPSTI de Corse se mobilisent pour soutenir les professionnels touchés par les intempéries

Afin d'apporter une assistance aux employeurs et travailleurs indépendants touchés par les tempêtes Ciaran et Domingos, l'Urssaf et le CPSTI ont mis en place un ensemble de mesures d'urgence pour soutenir ceux confrontés à des difficultés économiques.Pour les Employeurs: Les employeurs dans l'incapacité temporaire de soumettre leurs déclarations en raison des dommages causés par les tempêtes ne subiront aucune pénalité. Les échéances de cotisations peuvent également être reportées, avec remise d'office des pénalités et majorations de retard.Pour bénéficier de ces mesures, les employeurs peuvent contacter gratuitement l'Urssaf via leur messagerie sécurisée en suivant les instructions spécifiques ou en appelant le 3957, en choisissant l'option 3.Pour les Travailleurs Indépendants: Les travailleurs indépendants touchés par les tempêtes peuvent demander le report de leurs échéances de cotisations avec un délai de paiement. De plus, ils peuvent solliciter une aide d'urgence de l'action sociale du CPSTI.Pour bénéficier de ces mesures d'assistance, les travailleurs indépendants peuvent contacter l'Urssaf en composant le 3698, en choisissant cette fois l'option 0.Le CPSTI mobilise le Fonds Catastrophes et Intempéries (FCI) pour répondre aux besoins de première nécessité. L'aide financière FCI peut accorder jusqu'à 2000 € en urgence aux travailleurs indépendants actifs, sous réserve de répondre aux critères d'éligibilité.En cas de difficultés persistantes, des aides complémentaires d'action sociale du CPSTI peuvent être sollicitées, prenant la forme d'une prise en charge de cotisations sociales et contributions ou d'une aide financière exceptionnelle.Pour plus d'informations sur l'aide financière FCI et le formulaire, veuillez cliquer ici.