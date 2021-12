L’Unità Strategica condamne l’arrestation de 2 jeunes corses en région parisienne

Le communiqué



L’Unità Strategica condamne avec la plus grande fermeté l’arrestation et l’incarcération en région parisienne de deux jeunes corses, deux frères, dans des prisons différentes.

La saisie de la SDAT pour une affaire de cette nature est une insulte à notre intelligence ! Le Parquet d’Aiacciu aurait largement suffit. Heureusement pour la SDAT qu’elle n’est pas saisie lorsque des incidents similaires se produisent dans les banlieues françaises sinon elle serait rapidement submergée…

Alors que nous étions toujours dans l’attente du rapprochement des 3 derniers prisonniers politiques incarcérés en France, à l’approche des fêtes de Noël, l’exil et l’incarcération de deux nouveaux jeunes corses ne peut être ressenti par le peuple corse que comme une provocation de plus de la part de l'Etat français qui envoie des signes forts mais pas ceux que nous attendions. En choisissant de continuer dans les voies de la répression, le gouvernement français témoigne de sa volonté de ne pas prendre en compte le problème corse comme un problème politique mais comme un problème de maintien de l’ordre, passant outre la volonté unanime du peuple corse de sortir de la crise par le haut. Cette attitude méprisante ne peut que continuer à creuser le fossé qui nous sépare.

L’Unità Strategica exige la libération immédiate des deux jeunes corses incarcérés, de surcroit en région parisienne. L’Unità Strategica rappelle qu’il est indispensable de mettre en place une solution négociée au problème corse et que la libération de tous les prisonniers politiques doit faire partie intégrante du processus.