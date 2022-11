L'Opco des Entreprises de Proximité en Corse poursuit sa tournée des collèges

L’Opco des Entreprises de Proximité en Corse, partenaire de l’Éducation Nationale, poursuit sa tournée de « PROMOTION DES MÉTIERS ACCESSIBLES VIA L’ALTERNANCE » au collège de Bonifacio et au collège de Saint-Florent.

Comme à Sartène et Corte, une soixantaine d’élèves de 3ème auront l’opportunité de découvrir les métiers de la boucherie, la boulangerie, la coiffure, le froid, l’immobilier. Parce que les professionnels sont les meilleurs porte-paroles pour promouvoir leur métier auprès des jeunes en recherche d’une orientation, des ambassadeurs décriront leur profession, leur histoire et leur parcours.

L’Opco des Entreprises de Proximité trouve là l’occasion de présenter des métiers attractifs en fort besoin de recrutement issus de branches professionnelles relevant de son champ d’appartenance, notamment celles de l’artisanat.

Dans chacun des collèges, le proviseur et son équipe accueillent l’Opco des Entreprises de Proximité qui poursuit sa tournée de promotion des métiers accessibles via l’alternance dans les collèges en Corse, avec pour objectif de faire connaitre aux jeunes les atouts de métiers dynamiques et qui offrent de belles perspectives d’emploi.