L'AD PEP2B en soutien aux femmes iraniennes

Le communiqué



La Fédération générale des Pupilles de l’enseignement public tient à apporter son

soutien aux femmes iraniennes qui luttent contre la dictature théocratique dans leur

pays. En occupant la rue, et en brûlant publiquement leurs voiles, au péril de leurs vies,

elles manifestent leur volonté d’accéder aux libertés démocratiques fondamentales : liberté

d’expression, liberté de se déplacer, liberté de se cultiver, liberté de penser, liberté de vivre.



Au-delà de la lutte contre un obscurantisme patriarcal, le mouvement lancé par les femmes

iraniennes est rejoint par de nombreux hommes et l’ensemble de la jeunesse épris de

liberté.



Le soutien de la Fédération générale des PEP est aussi une condamnation de la violence

qui frappe en premier lieu les femmes et de la répression imposée par le pouvoir religieux

en Iran.