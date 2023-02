L'AC Ajaccio soutient un équipage insulaire au 4L Trophy

La course se déroulera du 16 au 26 février, 1 600 participants s’élanceront au volant de leur 4L de Biarritz jusqu’à Marrakech en passant par l’Espagne et le désert du Sahara. Au bout des 6 000 km, chaque équipe participante remettront des équipements sportifs et des affaires scolaires à l’association « Les enfants du désert ».



L’AC Aiacciu est fier de soutenir des équipages insulaires depuis plus de dix ans dans cette course solidaire et exceptionnelle. Le club souhaite une très belle aventure à Julien et Marie. Più forti insemi !

La semaine dernière, l’AC Aiacciu a remis des équipements sportifs à Julien Neyrou et Marie Potin, deux jeunes insulaires engagés dans la célèbre course 4L Trophy. Cette nouvelle édition solidaire a 3 objectifs : participer à une course d’orientation jusque dans le désert, vivre une aventure humaine et s’engager dans une démarche solidaire et éco-citoyenne.``