10h : rendez-vous à la bibliothèque de Sarra di Farru pour une conférence sur les « Peuples de la Mer » et la Corse à l’âge du Bronze

14h : visite du casteddu de l’âge du Bronze de Monti Barbatu à Olmetu

18h30 : conférence sur les casteddi et les torre de l’âge du Bronze, tour de Campumoru, à Belvidè

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre prochains, le Musée de l’Alta Rocca jouera à domicile et à l’extérieur.Samedi à 14h30, nous accueillerons le conférencier Paul-Joseph Paganelli, pour un exposé intitulé « Le pastoralisme corse à l’heure des mutations des territoires de montagne » : en ces temps deréchauf­fement climatique, de problématiques écologiques et de li­béralisme, la question de la ruralité, des éco­nomies traditionnelles, des territoires de la montagne corse et de notre patrimoine pastoral doit être repensée. Cette conférence propose une réflexion sur ce thème à partir des résultats d’une enquête menée sur le plateau du Cuscionu, fruit d’une thèse de doctorat menée à l’Université de Corse.Dimanche, Museu in mossa :