Journée du Bien Vieillir en Corse

La Journée du Bien Vieillir en Corse se tiendra mardi 14 octobre prochain, à partir de 8h30, à la Cité Grossetti d’Ajaccio.



Cette journée s’inscrit à la croisée de trois initiatives remarquables déployées sur le territoire pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population : le lancement du programme Santé et Grand Âge du groupe Caisse des Dépôts porté par la Banque des Territoires et le Groupe La Poste, les travaux de la Chaire Mutations et Innovations Territoriales de l’Université de Corse, menés en partenariat avec l’Agence de développement économique de la Corse (ADEC) et l’engagement quotidien du Gérontopôle di Corsica.



C’est au nom de l’ensemble de ces partenaires que nous vous convions à cette journée d’échanges, de réflexion et de mise en réseau.



La Journée du Bien Vieillir en Corse constitue un temps fort dans la mise en place d’une nouvelle dynamique de coopération entre l’ensemble des acteurs, des métiers et des expertises présentes sur notre territoire. L’objectif : contribuer au développement de solutions face à cette nouvelle donne sociétale.



Les enjeux et défis liés à la transition démographique seront abordés tout au long de la journée au gré, entre autres, de conférences d’experts locaux et nationaux, d’interventions de grands témoins et de chercheurs, de tables rondes d’acteurs du territoire et de présentations d’initiatives innovantes, portées notamment par des entreprises locales.



Pour nourrir ces échanges, un large réseau d’acteurs est convié : élus, institutionnels, entreprises, associations, représentants de résidences seniors et d’habitats inclusifs.